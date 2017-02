Cuore Huddersfield, Manchester City costretto al replay: 0-0

Benvenuti in FA Cup dove tutto può succedere. Il fascino di questa competizione è innegabile e il confronto con la formula della nostra Coppa Italia è avvilente per il Belpaese. La premessa era doverosa perché, dopo il miracolo del Lincoln City, dilettanti capaci di eliminare una squadra di Premier (il Burnley), raccontiamo un altro piccolo capolavoro. In un pomeriggio di sole nel West Yorkshire, l'Huddersfield Town, formazione che occupa il terzo posto in Championship blocca sullo 0-0 la seconda della classe del massimo campionato inglese, il Manchester City di Guardiola. I 25mila spettatori del John Smith's Stadium non possono che gradire perché il pareggio è assolutamente meritato. Il verdetto è rimandato all'Etihad e i quarti restano nel mirino dei Citizens, ma ora che è ricominciata anche la Champions (martedì la sfida al Monaco) questa partita in più non è sicuramente cosa gradita sulla sponda blu di Manchester.

La cronaca della partita

I padroni di casa cominciano imponendo aggressività e ritmo ai più blasonati avversari. Nolito si fa parare un tiro, ma sulla respinta di Coleman si avventa Navas: conclusione a colpo sicuro destinata all'angolino, ma capitan Hudson salva sulla linea. Aguero tenta un pallonetto improbabile quindi è la squadra di Wagner ad andare in gol: sugli sviluppi di un corner, Billing gonfia la rete ma l'urlo gli resta strozzato in gola perché è fuorigioco.

Nolito calcia al volo ma trova solo una deviazione mentre Van La Parra fa il solletico a Bravo. Aguero, in beata solitudine davanti a Coleman perché scattato sul filo del fuorigioco, spreca una chance. Nella ripresa, Aguero esalta Coleman con un destro dal limite. Il City non riesce a sfondare e si accontenta: finisce 0-0.

La statistica chiave

37% - La percentuale di possesso palla dell'Huddersfield Town: è bastata per portare il City al replay.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Joel Coleman: saracinesca su due tentativi di Aguero, due occasioni colossali a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Salvatore della patria.

Il peggiore in campo

Fernandinho: lento, bloccato, mai ispirato. Nessun inserimento, nessun guizzo: uomo in meno.

Il tabellino

Huddersfield Town (4-4-2): Coleman; Cranie, Hudson (c), Holmes-Dennis, Gorenc-Stankovic; Whitehead, Billing, Payne (72’ Brown), Van La Parra (59’ Kachunga); Lolley (58’ Wells), Quaner. All. Wagner

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Zabaleta (c), Stones, Otamendi, Kolarov (78’ Sagna); Fernando, Delph (69’ De Bruyne); Navas, Fernandinho, Nolito (69’ Sané); Aguero. All. Guardiola

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: -

Note: ammonito Kolarov