È sempre Manchester City al London Stadium: 4-0 al West Ham, nasce la stella di Gabriel Jesus

Sei gennaio: West Ham 0, Manchester City 5. Primo febbraio: West Ham 0, Manchester City 4. Dalla FA Cup alla Premier League: il London Stadium che tanto dispiace al pubblico degli Hammers è terra di conquista per i Citizens.

La cronaca del match

La prima buona notizia per Guardiola è il back-to-back di Kevin De Bruyne, che dopo 15 match di campionato senza gol ne fa due consecutivi fra Tottenham e West Ham: l’assist è di Gabriel Jesus per il piatto destro angolato in corsa a centro area dal Nazionale belga. La seconda è il grande impatto di Leroy Sané post rodaggio “con la guida a destra”: al ventesimo, l’ex-Schalke salta Byram da fermo e Fonte in corsa per il cross sporcato in area piccola da Reid su Gabriel Jesus e il facile tap-in di David Silva sul secondo palo.

Sterling (Manchester City) rodeado de jugadores del West HamAFP

Dicevamo di Gabriel Jesus: gol annullato contro il Tottenham a un pugno di secondi dal suo esordio in Premier League, assist per Sané contro il Crystal Palace in FA Cup, gol e assist stasera al debutto dal primo minuto e nella storia del City non era mai successo: brasiliano di tocco mancino dal limite dell'area piccola, servito da Sterling sull'uscita di Randolph. Infine, nella ripresa, Yaya Touré fa 11/11 dal dischetto in Premier League col suo celebre interno piede: calcio di rigore procurato da Fonte a gamba aperta sulla finta di Sterling.

Gabriel Jesús (Manchester City)EFE

La statistica chiave

50. Kevin De Bruyne festeggia al meglio la sua cinquantesima presenza in Premier League e contro il West Ham è back-to-back.

Il tweet della partita

Il migliore

Gabriel Jesus. Si vede dall'intensità con cui corre, attacca e difende fino al 73', quando entra al suo posto un certo Aguero, che il centravanti della Nazionale brasiliana diventerà una stella della Premier League. Stimmate da fuoriclasse.

Il peggiore

Aaron Cresswell. Disastroso nel primo tempo, propizia il primo gol del City con un passaggio sanguinoso e ne divora uno solo davanti a Caballero. Non bastasse, a inizio ripresa, attena alle caviglie di Sterling con un tackle a martello.

Il tabellino di West Ham-Manchester City 0-4

West Ham (4-2-3-1) Randolph; Byram, Reid, Fonte, Cresswell; Obiang (64’ Snodgrass), Noble; Antonio, Lanzini, Feghouli (64’ Fernandes); Carroll (79’ Fletcher). Allenatore: Slaven Bilic

Manchester City (4-3-3) Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov; Touré, De Bruyne (68’ Fernandinho), Silva (80’ Delph); Sterling, Sané, Gabriel Jesus (73’ Aguero). Allenatore: Josep Guardiola

Arbitro: Kevin Friend

Gol: De Bruyne 17’, Silva 21’, Gabriel Jesus 39’, Touré rig. 67’

Ammoniti: Obiang, Lanzini, Carroll; Gabriel Jesus, De Bruyne, Sterling