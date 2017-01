Giovane Arsenal, vecchio Welbeck ed ex al veleno: l'Arsenal travolge il Southampton 5-0

Come una rivincita servita su una coppa, l’Arsenal vendica l’eliminazione dalla League Cup per mano del Southampton travolgendo i Saints al St. Mary's Stadium. La squadra di Claude Puel aveva battuto i Gunners 2-0 all’Emirates Stadium e giocheranno la finale di Coppa di Lega a Wembley contro il Manchester United. In FA Cup invece passa l’Arsenal e si qualifica ai quarti di finale con un netto 5-0.

La cronaca del match

Nell’Arsenal in versione FA Cup, ci sono i giovanissimi Holding (classe 1995), Maitland-Niles (1997) e il neo-maggiorenne Jeff Reine-Adelaide oltre a Walcott e ad Alex Oxlade-Chamberlain, cresciuti nella palestra dei Saints. Una formazione sperimentale che accoglie il ritorno di Danny Welbeck titolare dopo 8 mesi e assoluto dominatore del St. Mary's Stadium con una doppietta e un assist nel primo tempo. Al quindicesimo, Welbeck salta in pallonetto Lewis e segna subito da una bellissima intuizione di tocco da parte di Lucas Perez sul filtrante di Chamberlain. Passano 7 minuti ed è ancora Welbeck a ricevere un lancio lungo di Oxlade: controllo di destro e mancino rasoterra incrociato nella porta di Lewis.

Arsenal striker Danny Welbeck (R) celebrates scoringAFP

Tracce di Southampton si ritrovano con Lonf di potenza e Højbjerg su punizione, ma l’Arsenal triplica prima dell’intervallo con Theo Walcott - anche lui assente da oltre un mese - servito a centro area da uno scatenato Welbeck. Nel secondo tempo, venti minuti di tregua, poi entra Alexis Sanchez per Welbeck e serve due assist per Walcott ex-al veleno: poker di prima intenzione e 5-0 finale a campo aperto. L'esecuzione, se così si può dire, la spreca Lucas Perez a ridosso del novantesimo: l'Arsenal è ai quarti di finale di FA Cup.

Arsenal wasted Theo Walcott's early opener at Manchester CityPA Sport

La statistica chiave

6x6. Per la prima volta nella sua storia, l'Arsenal vince 6 trasferte consecutive di FA Cup. Con l'hat-trick di stasera, Theo Walcott ha segnato 6 gol nelle ultime quattro.

Il tweet della partita

Il tabellino di Southampton-Arsenal 0-5

Southampton (4-3-3) Lewis; Martina, Stephens, Gardos, McQueen; Reed, Højbjerg, Clasie; Sims, Long (65’ Redmond), Isgrove (65’ Tadic). Allenatore: Claude Puel

Arsenal (4-5-1) Ospina; Bellerin, Mustafi, Holding, Gibbs; Oxlade-Chamberlain, Maitland-Niles, Reine-Adelaide (72’ Iwobi), Perez; Welbeck (65’ Sanchez). Allenatore: Steve Bould (squalificato Arsene Wenger)

Gol: Welbeck 15’ e 22’, Walcott 35’, 69’ e 84'

Arbitro: Kevin Friend

Ammoniti: nessuno