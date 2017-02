Ibra re di coppe, Kane cala il tris: Manchester United e Tottenham ai quarti

Uno, due, tre. La firma è sempre la stessa, ovvero quella di Harry Kane. Pochettino non snobba l’FA Cup – e non potrebbe essere altrimenti visto l’andamento nelle coppe europee – e da Craven Cottage, casa del Fulham, se ne esce con un comodo passaggio al terzo turno. A decidere, come avrete intuito, la tripletta di Kane che con un gol dopo un quarto d’ora e uno a inizio ripresa stende le speranze dei Cottagers di piazzare una nuova sorpresa in questo pazzo weekend di FA Cup.

Una vittoria che contribuisce così a piazzare un’altra londinese – dopo il Chelsea – nel pot della qualificate ai quarti.

Una lista a cui si è aggiunto anche il Manchester United. Mourinho ha inizialmente optato per un po’ di turnover, ma è dai cambi che ha trovato il passaggio del turno. Per 60 minuti infatti il Blackburn Rovers – nobile decaduta in League One – ha cancellato due categorie di distanza, trovando con una perla di Graham anche il gol del vantaggio.

Il pareggio di Rashford prima dell’intervallo ha rimesso in equilibrio le cose per il ManU, ma è stato poi, appunto, dalla coppia Pogba-Ibrahimovic che Mourinho ha trovato la giocata che ha steso la lodevole resistenza dei Rovers.

A chiudere questo 5° turno di FA Cup non resta dunque che l’Arsneal. I Gunners saranno impegnati lunedì sera sul campo dei non professionisti del Sutton United (Conference). Che ci sia spazio per un’altra favola in stile Lincoln? Wenger – già sotto tiro della stampa – si augura di no.

E come da tradizione, subito dopo i match della domenica, si è proseguito per il sorteggio dei quarti che sarà così composto: