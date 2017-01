Il Chelsea riparte subito dalla FA Cup; Liverpool costretto al replay da squadra di League Two!

La botta di mercoledì sera col Tottenham è stata pienamente assorbita dal Chelsea che non ha problemi in casa nella gestione della pratica Peterborough United. Nonostante la scelta di una formazione ampiamente rimaneggiata l’undici di Conte risponde presente e si garantisce il passaggio al 4° turno. I Blues si impongono col punteggio di 4-1 in cui vanno in gol due volte Pedro, Batshuayi e Willian. Unica menzione negativa per capitan John Terry che al ritorno da titolare trova comunque il modo di farsi cacciare: 3 delle ultime 6 espulsioni del Chelsea portano il suo nome.

Chelsea's Michy Batshuayi celebrates scoring their second goal with team-mate Kurt Zouma.Reuters

Liverpool, i ragazzini non bastano

Chi sorride decisamente meno è Jurgen Klopp che col suo Liverpool di ragazzini non va oltre lo 0-0 ad Anfield contro il Plymouth. Klopp sceglie un undici titolare che diventa il più giovane della storia dei Reds, ma la formazione di League Two – la nostra vecchia serie C2 per intenderci… – strappa un preziosissimo 0-0 che costringerà i tifosi del Liverpool a una trasferta giù per l’Inghilterra di oltre 300 miglia.

Dalle altre sfide di giornata da segnalare il netto successo del Middlesbrough sullo Sheffield Wednesday – 3-0 – e la vittoria fuori casa del Fulham sul campo del Cardiff City. A chiude il programma il Tottenham impegnato contro l’Aston Villa.