Il Manchester City spazza via il West Ham: 0-5 e quarto turno conquistato

Serviva una vittoria convincente al Manchester City e a Pep Guardiola per eliminare le scorie del campionato, non tanto a livello di risultati quanto di tensione attorno al condottiero spagnolo. La FA Cup è la migliore medicina perché il tecnico catalano ottiene la risposta che voleva dai Citizens: una partita mai in discussione, tre gol nel primo tempo e una ripresa di semplice gestione per affondare il coltello nella fragilità del West Ham. Bilic assiste impotente a un dominio mai in discussione e se la sua mossa di non utilizzare Payet non lo premia, la scelta di Pep di schierare Zabaleta centrocampista centrale si rivela, al contrario, azzeccata. Il quarto turno diventa realtà per Guardiola che si concede addirittura un sorriso sullo 0-5... Di questi tempi non è così scontato.

In avvio il City parte contratto, ma crea delle chance: sul suggerimento di Silva, Zabaleta s'inserisce ma trova l'opposizione di Reid. Silva, servito da Clichy, deve fare i conti con la parata di piede di Adrian. Antonio risponde per la respinta di Caballero mentre Reid ostacola Sterling con un perfetto ripiegamento difensivo. Aguero, con una girata al volo, impegna Adrian che cade al 33': Ogbonna tocca in area Zabaleta e Yaya Touré trasforma dal dischetto. Il West Ham può pareggiare subito: il diagonale di Antonio viene disinnescato da Caballero, Feghouli si addormenta e Clichy rimedia a porta spalancata. Sagna crossa per Sterling, Nordtveit lo anticipa e la frittata è fatta. Sempre su un lancio di Aguero, Sterling serve Silva ed è 0-3 prima dell’intervallo.

La ripresa è accademia per gli ospiti che passano ancora con il Kun, abile a correggere un tiro di Yaya Touré. I due tecnici fanno riposare qualche uomo chiave in vista del campionato e all’84’ la GLT certifica lo 0-5 definitivo di Stones con un colpo di testa.

1 - Il Manchester City ha segnato tre reti nel primo tempo per la prima volta nella gestione Guardiola.

Qualche problemuccio la difesa del West Ham l'ha evidenziato...

Sergio Agüero : ha segnato 6 gol nelle ultime 5 apparizioni in casa del West Ham e 12 reti in 11 presenze in FA Cup con la maglia del Manchester City (più 2 assist). Al di là dei numeri ci si attendeva da lui una prestazione di livello e il Kun non si è fatto sfuggire l'occasione: il secondo e il terzo gol nascono da due sue iniziative. Le vesti del rifinitore gli donano, ma segna anche lo 0-4 da bomber di razza quale è.

Sofiane Feghouli : fallisce il possibile gol dell'1-1 avventandosi con la prontezza di una lumaca sul tap-in a porta vuota. Si deprime e si trasforma così in un fedele alleato del City... Non è stato convocato a sorpresa per la Coppa d'Africa: l'Algeria non ne sentirà troppo la mancanza.

Pep Guardiola: "Era importante vincere. Volevamo tenere palla di più rispetto all'ultima partita e creare più occasioni da gol. Voglio che i miei giocatori ci credano e facciano gioire i tifosi del Manchester City".

West Ham (4-2-3-1): Adrian; Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell; Obiang, Fernandes; Antonio (72’ Fletcher), Lanzini (58’ Noble), Feghouli; Carroll (58’ Payet). All. Bilic

Manchester City (4-2-3-1): Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Zabaleta, Touré (78’ Delph); De Bruyne (68’ Garcia), Silva (58’ Nolito), Sterling; Agüero. All. Guardiola

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 33' rig. Yaya Touré (M), 41' aut. Nordtveit (W), 43’ Silva (M), 51’ Agüero (M), 84’ Stones (M)

Note: -