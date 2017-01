L'FA Cup sorride al Leicester... ma non alle grandi: fuori Stoke, WBA e Bournemouth!

Nell’ampissimo scenario del terzo turno di FA Cup, la sfida più interessante del pomeriggio è stata senza dubbio quella tra Everton e Leicester. Bel colpo delle Foxes di Ranieri che in campionato devono ancora vincere una partita lontani dal King Power Stadium, ma nelle coppe sono in questa stagione evidentemente più efficaci. La qualificazione in Champions prima e questa bella vittoria, oggi, a Goodison Park, che vale il passaggio al 4° turno. La squadra di Ranieri passa in rimonta grazie alla doppietta di Musa che risponde così all’iniziale vantaggio di Lukaku.

Ahmed Musa scored Leicester's winnerPA Sport

Giant-killing a tutto spiano: fuori WBA, Stoke City e Bournemouth

Non è andata così bene però alle formazioni di Premier League coinvolte questo pomeriggio. Delle sei squadre impegnate alle 16 contro formazioni di categoria più bassa, solo il Watford di Walter Mazzarri è riuscito a passare il turno (2-0 al Burton Albion). Il Southampton si è dovuto accontentare del replay in casa dopo il 2-2 sul campo del Norwich City, così come ha fatto il Crystal Palace che non è andato oltre lo 0-0 a Bolton. Stoke City, Bournemouth e West Bromwich Albion se ne tornano invece bellamente a casa.

Tom Ince celebrates scoring Derby's winner in their 2-1 FA Cup victory at West BromPA Sport

I Potters sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Wolverhampton: 2-0 il punteggio a favore dei Lupi firmato Costa e Goherty. Stessa sorte per il West Brom di Pulis, superato a sorpresa dal Derby County 7° in Championship e al momento fuori dai playoff: di Darren Bent e Thomas Ince le reti che sono vale la rimonta e il passaggio del turno dopo l’iniziale gol dei Potters con Phillips. Infine colpaccio vero del Millwall che con un rotondissimo 3-0 ha superato in casa il Bournemouth di Eddie Howe, sorpresa in Premier ma evidentemente poco abituato alla battaglia cattiva su campi come il The Den.

Le altre due sfide tra squadre di Premier League sono terminate con il successo per 2-0 dell’Hull City sullo Swansea e con lo 0-0 tra Sunderland e Burnley che vale il replay a Turf Moor.

Ad aprire il quadro erano state le due squadre di Manchester con il City vittorioso con un netto 5-0 sul West Ham e lo United con un poker facile al Reading dell’ex diavolo rosso Jaap Stam. A chiudere il programma l’Arsenal impegnato alle 18:30 sul campo del Preston North End.