Mezzora di Blues per i quarti: il Chelsea piega il Wolverhampton 2-0

Alla favola del Lincoln City, prima squadra dilettante ai quarti di FA Cup in 103 anni, e all'impresa dell'Huddersfield, che dalla Championship porta il Manchester City al replay di Coppa, non s'aggiunge quella del Wolverhampton Wanderers che, trascinato dal pubblico del Molineux, spaventa il Chelsea per un'ora ma cade nel finale giustiziato dai due "uomini di Conte", lo Spanish Chelsea, Pedro più Diego Costa..

La cronaca del match

Dal portiere di riserva, senza la difesa nè la mediana titolare, con 5/11 titolari il Chelsea fatica oltremodo in FA Cup contro la sestultima di Championship, e il benvenuto al Molineux spetta all'ex, George Saville, con un sinistro al volo sul palo, minuto 4. Il Chelsea s'affida alle accelerazioni di Moses e alla profondità di Diego Costa stoppato da Ikeme in uscita, ma sono i Wolves a dominare il primo tempo almeno per mezzora dalla linea difensiva di capitan Batth al fuoco di contropiede dell'ispiratissimo Saville. Nella ripresa, il Chelsea cambia marcia allo scoccare dell'ora di gioco ed è Diego Costa, chi sennò, il primo a spaventare i Wolves con una finta su Batth per il destro esterno rete.

I Blues passano al 65' quando Pedro batte Ikeme in inserimento di testa su assist da fermo di Willian: un'azione raffinata in contropiede dal fraseggio Hazard-Diego Costa. Nel finale, il Chelsea sfiora il raddoppio sprecato da Willian, che scivola smarcato davanti a Ikeme, e da Fabregas liberato al tiro da una grande giocata di Hazard, senza angolo in corsa. Il 2-0 arriva all'89' e lo sigla Diego Costa gettandosi su un rimpallo fra fra Kante e Chalobah per angolare il destro: Wolverhampton giustiziato a testa alta.

La statistica chiave

413 - Strano a dirsi, ma Diego Costa non segnava da 413 minuti fra campionato ed FA Cup. Il gol di stasera è comunque il numero 15 in stagione per il centravanti brasiliano della Nazionale spagnola.

Il tabellino di Wolverhampton-Chelsea

Wolverhampton (4-2-3-1) Ikeme, Coady, Doherty, Hause, Batth, Price, Saville (84' Saiss), Edwards, Weimann (76' Wilson), Helder Costa, Bodvarsson (84' Ronan). Allenatore: Paul Lambert

Chelsea (3-4-3) Begovic; Zouma, Terry, Ake; Moses, Chalobah, Fabregas, Pedro (73' Azpilicueta); Willian (81' Kante), Diego Costa, Hazard (86' Loftus-Cheek). Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Jonathan Moss

Gol: Pedro 65', Diego Costa 89'

Ammoniti: Saville, Weimann; Pedro