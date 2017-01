Poker del Manchester United al Reading, festa per Rooney: eguagliato Charlton

E’ decisamente un giorno di festa ad Old Trafford. Rooney segna ed eguaglia Bobby Charlton come miglior cannoniere all-time della storia del club (per altro sotto gli occhi del diretto interessato); la squadra si qualifica al 4° turno di FA Cup con un rotondo 4-0 al Reading; Mourinho infila l’ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni: il Manchester United non ci riuscita da 8 – otto! – lunghissimi anni. Insomma, seppur il Reading si sia dimostrata per ciò che sia – una squadra di seconda serie – anche con buona parte di seconde linee il Manchester United ha dimostrato di essere definitivamente uscito dal tunnel della prima parte di stagione e di essere pronto ad affrontare un 2017 che si prospetta come molto, molto interessante. Vediamo se Mourinho riuscirà a prolungare questa striscia anche nella prossima e importantissima partita: il Liverpool!

La cronaca

Dopo 33 secondi Rashford parte con la percussione centrale e sfiora il palo; dopo 100 secondi Al-Habsi deve superarsi per fermare il diagonale di Rooney. Insomma, in meno di due minuti si capisce a quale tipo di pomeriggio stia andando incontro il Reading dell’ex difensore – applauditissimo – Jaap Stam. E infatti, dopo una quarto d’ora, la partita è già finita. Rooney al 7’ sigilla una bella azione iniziata da Martial con il suo gol numero 249 in maglia Manchester United, mentre al 15’ è lo stesso attaccante francese a far passare il pallone sotto le gambe dell’imbarazzante Moore e a trovare il 2-0. Da lì in poi è controllo e accademia, con accelerazioni a tratti degli uomini in rosso seguite da grandi occasioni – Rooney, Rashford, Mata eccetera – uniti a momenti di puro giro palla.

Una trama su cui il Reading regge dignitosamente fino a un quarto d’ora dalla fine, quando prima Moore liscia in maniera imbarazzante una verticalizzazione di Carrick (che manda in porta Rashford) e poi Al-Habsi inciampa da solo al momento del rinvio e consente al giovane inglese la sua doppietta. Le otto vittorie consecutive sono servite, ora Mourinho ha già la testa al Liverpool.

La statistica

Inutile dire che le statistiche oggi siano due: ottava vittoria consecutiva, lo United non ci riusciva dal 2009; e 249 gol segnati da Rooney in maglia dei Red Devils, eguagliato il record all-time di Sir Bobby Charlton.

Il tweet

Il migliore

Rooney. Al di là del gol oggi è scatenato. Giustamente vuole farsi vedere agli occhi di Mourinho nel giorno che dopo 7 minuti gli regala il privilegio di essere definitivamente entrato nella storia del club come il miglior marcatore di sempre. Passa il resto del pomeriggio a rincorrere tutti e cercare il sorpasso. Per ora rimandato.

Il peggiore

Moore. Imbarazzante. Chissà che avrà pensato dentro di lui Jaap Stam, che in quel ruolo è stato uno dei migliori degli ultimi 20 anni. Moore attente troppo Martial nel gol del 2-0 (facendosi passare palla sotto le gambe), liscia sotto porta l’unica occasione da rete del Reading dagli sviluppi di un corner, e come se non bastasse liscia di nuovo sul pallone di Carrick per Rashford. Un disastro.

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Young, Smalling, Rojo (20’ Jones), Blind; Carrick (77’ Schweinsteiger), Fellaini; Mata (77’ Fosu-Mensah), Rooney, Martial; Rashford.

Reading (4-5-1): Al-Habsi; Gunter, Blackett (46’ Obita), Moore, van den Berg; Evans (58’ Swift), Williams, Kelly, Beerens, McCleary; Kermorgant.

Gol: 7’ Rooney, 15’ Martial, 75’ e 78’ Rashford.

Note – Ammoniti: Young.