Questa volta niente miracolo: il Sutton United si ferma qui, ai quarti va l'Arsenal

Questa volta nessun miracolo. Ma a parte quello, sul campo del Sutton United, ne abbiamo viste di tutte: invasioni di campo di gente in mutande, l’Arsenal giocare 10 velocità sotto ritmo e tenere così in partita i dilettanti avversari, il secondo portiere Wayne Shaw – 45 anni e un evidente sovrappeso – farsi una pie in panchina e così via. Il risultato però alla fine ha comunque detto Arsenal, nonostante i Gunners non abbiano veramente fatto nulla – ma proprio nulla – per cancellare il 5-1 subito settimana scorsa a Monaco di Baviera. Ma evidentemente andava bene così a Wenger, che contro una formazioni di quinta serie non ha voluto forzare la mano, accontentandosi di un allenamento agonistico che di fronte a due uniche accelerazioni ha portato in dote due gol. Reti che garantiscono all’Arsenal il passaggio ai quarti, dove ad attenderli ci sarà – abbastanza clamorosamente – un’altra formazione di quinta serie: il Lincoln City del miracolo sul campo del Burnley. Una nuova passeggiata vero la semifinale di Wembley? Lo scopriremo tra un mese. Nel frattempo, a tutti gli altri, buon appetito…

Sutton reserve goalkeeper Wayne Shaw tucks into a pie during the second halfReuters

La cronaca

Anziché partire forte onde evitare trappoloni, l’Arsenal sceglie l’approccio ai ritmi degli avversari e così, per un intero tempo, vediamo una partita. I Gunners infatti, fino al 27’, non producono un pericolo che sia uno… poi però alla prima mezza-accelerazione passano col cross di Perez che ‘velato’ da Walcott mette fuori gioco il portiere Worner. Un’atteggiamento che non cambia nemmeno dopo il gol di distacco e che anzi, sul finale di tempo, rischia di portare all’1-1 del Sutton: Ospina rinvia inspiegabilmente sui piedi di May che però in area calcia male. All’intervallo i Gunners vanno a riposo con il ‘minimissimo’ (superlativo che ci inventiamo per provare a darvi l’idea) sforzo.

Atteggiamento che non cambia nemmeno nella ripresa, ma esattamente come successo nel primo tempo all’Arsenal basta un nulla per mostrare le 5 categorie di differenza: azione corale, 4 tocchi di prima rapidi, e il cross al centro da sinistra è messo dentro da Walcott. Fine vera e propria dei giochi, anche perché il Sutton è sfortunato quando a 25 dalla fine coglie una traversa clamorosa con Deacon. Il gol avrebbe forse dato un po’ di pepe al finale, ma da lì in poi l’Arsenal non rischierà più se non per un colpo di testa nel finale di Collins. Insomma, trappola evitata. Alla prossima c’è il Lincoln. Questa volta da affrontare in casa.

La statistica

Dal gennaio 2013 l’Arsenal ha vinto le ultime 9 partite di FA Cup e ne ha pareggiata solo una. Specialisti.

I tweet

Il migliore

Wayne Shaw. Il suo spuntino in panchina sarà ciò che ricorderemo di più di questa partita.

Il peggiore

Iwobi. Anche in una serata così riesce a combinare davvero poco e nulla.

Il tabellino

Sutton United (3-5-2): Worner; Beckwith (70’ Spence), Collins, Downer; Amankwaah, Eastmond, May (71’ Hudson-Odoi), Bailey, Gomis; Deacon, Biamou (81’ Fitchett).

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Paulista, Mustafi, Holding, Monreal; Elneny (46’ Oxlade-Chamberlain), Xhaka; Perez, Reine-Adelaide (73’ Maitland-Niles), Iwobi (73’ Sanchez); Walcott.

Gol: 27’ Perez, 56’ Walcott.

Note – Ammoniti: Xhaka, Reine-Adelaide.