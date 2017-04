Sanchez al 101’ fa volare l’Arsenal: finale contro il Chelsea, Manchester City ko

L’Arsenal ha un feeling particolare con la FA Cup. Wenger, che ne ha vinte sei da allenatore dei Gunners, cerca la terza affermazione negli ultimi quattro anni. Il prossimo 27 maggio sulla loro strada ci sarà il Chelsea di Antonio Conte, ma questa squadra ha dimostrato di avere sette vite in una competizione che, in caso di successo finale, consegnerebbe anche un nuovo record (13 titoli, al momento il Manchester United condivide il primato di 12). Il Manchester City esce nel peggiore dei modi dopo essere passato in vantaggio con Aguero: la gestione del vantaggio da parte di Guardiola non c’è stata e qualche legno ci ha messo il carico, anche se non sarebbe giusto usare la sfortuna come alibi. Lo spagnolo concluderà per la prima volta una stagione da allenatore con zero tituli.

La cronaca della partita

Giroud ci prova di testa e sul ribaltamento di fronte Silva lo imita obbligando Cech alla parata. Aguero reclama un rigore e poi protesta ancora: sul cross di Sané l’arbitro interrompe il gioco convinto che il pallone sia uscito. Aguero e Sterling insaccano a gioco fermo. Dall’altra parte Sanchez viene abbracciato da Navas in area e anche in questo caso Pawson non sembra all’altezza.

Alexis Sánchez (FC Arsenal vs. Manchester City)Getty Images

Nella ripresa, su palla persa da Ramsey, Yaya Touré lancia lungo per Aguero che brucia Monreal in velocità e supera Cech con un tocco sotto: 0-1 al 62’. Il pari non si fa attendere: cross di Oxlade-Chamberlain e sul secondo palo irrompe Monreal che di destro fa 1-1 al 71’. Il tiro di Yaya Touré s’infrange sul palo complice la deviazione di Cech mentre l’incornata di Fernandinho sbatte sulla traversa. Welbeck sfiora il palo prima dei supplementari e il minuto 101 è quello della svolta: dormita del City su palla inattiva, Koscielny e Welbeck la toccano e Sanchez segna da rapinatore d’area. Delph, su contropiede propiziato da De Bruyne, si divora il 2-2.

La statistica chiave

20 – L’Arsenal è la prima squadra della storia a qualificarsi per la 20esima volta per la finale di FA Cup. Record.

Il tweet da non perdere

Prima stagione in carriera senza un trofeo per Pep Guardiola.

Il migliore in campo

Alexis Sanchez : in 13 gare di FA Cup giocate con l’Arsenal ha messo lo zampino 13 volte realizzando 7 gol e 6 assist. Segna la rete che vale il ritorno a Wembley tra circa un mese al 101’. La carica del Niño Maravilla.

Il peggiore in campo

Raheem Sterling : entra al posto di Silva infortunato. Partecipa alla polemica sul cross di Sané giudicato fuori dall’arbitro, ma Aguero aveva comunque già segnato a gioco fermo. Evanescente, non segue Monreal sull’1-1 e viene sostituito ai supplementari nonostante fosse un subentrante. Bocciato.

La dichiarazione

Danny Welbeck : “Pensavamo di non poter mollare fino all’ultimo. È una grande soddisfazione, in campionato non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo”.

Il tabellino

Arsenal (3-4-3): Cech; Gabriel, Koscielny, Holding; Oxlade-Chamberlain (105’ Bellerin), Ramsey, Xhaka, Monreal; Ozil (119' Coquelin), Sanchez, Giroud (83’ Welbeck). All. Wenger

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Navas, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho (99’ Fernando), Touré; De Bruyne, Silva (23’ Sterling, 106’ Iheanacho), Sané; Aguero (99’ Delph). All. Guardiola

Arbitro: Craig Pawson

Gol: 62’ Aguero (M), 71’ Monreal (A), 101’ Sanchez (A)

Note: ammoniti Sanchez, Fernandinho, De Bruyne, Touré, Delph, Xhaka, Otamendi