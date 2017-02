Tris di Harry Kane, il Tottenham vola ai quarti di finale

Uno, due, tre. La firma è sempre la stessa, ovvero quella di Harry Kane. Pochettino non snobba l’FA Cup – e non potrebbe essere altrimenti visto l’andamento nelle coppe europee – e da Craven Cottage, casa del Fulham, se ne esce con un comodo passaggio al terzo turno. A decidere, come avrete intuito, la tripletta di Kane che con un gol dopo un quarto d’ora e uno a inizio ripresa stende le speranze dei Cottagers di piazzare una nuova sorpresa in questo pazzo weekend di FA Cup.

Una vittoria che contribuisce così a piazzare un’altra londinese – dopo il Chelsea – nel pot della qualificate ai quarti che per ora è così composto:

Lincoln City

Middlesbrough

Chelsea

Millwall

Tottenham

Manchester City/Huddersfield Town (replay match)

All'appello per completare i quarti solo il Manchester United, impegnato sul campo del Blackburn Rovers più tardi e l'Arsenal, che fa visita all'altra squadra di non professinisti rimasta in gioco: il Sutton United.