Wayne Shaw costretto a rescindere il contratto con il Sutton per il Pie-Gate

Un panzerotto gli è costato il posto in squadra: per un'azione compiuta un po' troppo a cuor leggero, Wayne Shaw, il secondo portiere del Sutton, squadra di dilettanti che ha affrontato in FA Cup l'Arsenal, è stato costretto a rassegnare le dimissioni.

Pur sapendo che era stata legalmente aperta una scommessa sulla possibilità che si mangiasse un panino in panchina, Shaw ha deliberatamente deciso di banchettare durante la sfida, creando di fatto una turbativa nel regolare andamento della scommessa. Per questo motivo la stessa FA ha aperto un'inchiesta - denominata Pie Gate - per stabilire quale responsabilità abbia avuto il portiere.

Per questo motivo il Sutton, onde evitare guai, ha chiesto al suo giocatore di rescindere il contratto, come è stato confermato dal manager del club Paul Doswell: Shaw ha accettato.

In ogni caso il giocatore, nel frattempo, è stato squalificato per sei mesi, ricevendo anche una multa da 15mila sterline.