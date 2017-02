Wayne Shaw e il panino in panchina: scommesse alterate, rischia guai seri

Potrebbe rivelarsi un boccone indigesto il panino mangiato ieri dal secondo portiere e idolo dei tifosi Wayne Shaw, numero 12 del Sutton United.

Nella gara di ieri, per la speciale occasione, sulla maglia del Sutton compariva il prestigioso sponsor “Sun Bets”, nota agenzia di scommesse inglese. I bookmakers della Sun avevano aperto una singolare scommessa, relativa proprio al rotondetto portiere. Infatti, andando in un’agenzia o sul sito, era possibile scommettere sulla possibilità che Wayne Shaw mangiasse un “pie” o panino in panchina. La quota? 8 a 1.

Qualche pazzo ha tentato la fortuna e, per ammissione della Sun Bets stessa, è stata pagata una scommessa a 5 cifre. Lo stesso Shaw ha ammesso di essere a conoscenza della singolare scommessa e di aver compiuto il gesto consapevolmente, in modo da fornire “materiale simpatico su cui scherzare“. Tutto molto bello e goliardico, ma sembra essere di diverso parere la FA.

Infatti, secondo la Football Association, Shaw sarebbe a rischio multa (si è parlato di qualche giorno di galera, altamente improbabile) perché con il suo comportamento avrebbe alterato l’andamento delle scommesse. La stessa FA avrebbe aperto un’inchiesta contro il Sutton e il portiere XXL.

Boccone dal sapore amaro per Wayne Shaw, che rimarrà comunque nel cuore di tutti i tifosi. Galera o multa che sia.

