Fassone: "Donnarumma aveva tutto per diventare un simbolo e l'offerta era enorme"

L’accoppiata Fassone–Mirabelli, che in questo periodo si sta occupando del mercato del Milan, è stata intervistata dal Corriere dello Sport. Argomento, chiaramente, il rifiuto di Donnarumma, che negli ultimi giorni ha sconvolto il mondo rossonero. Ecco quanto dichiarato dal nuovo ds del Milan, che ha esposto pubblicamente i dettagli dell’offerta al numero 99: “Noi volevamo regalare un simbolo ai nostri tifosi e Gigio aveva tutto per diventarlo: avrebbe avuto la fascia di capitano e, francamente, l’offerta era enorme, considerata la sua giovanissima età e l’onere per il Milan: 25 milioni netti in cinque anni significano 50 milioni lordi a carico della società. Umanamente ci siamo rimasti male. Anche perché non c’è stata trattativa. Non è vero che durante l’incontro di giovedì c’è stata tensione con Raiola o che abbiamo litigato con lui. Le parti hanno preso atto della situazione e ognuno è andato per la propria strada. Siamo amareggiati, come lo sono i nostri tifosi. E dico questo con il massimo rispetto per le scelte di Gigio e Raiola: ognuno è libero di fare ciò che crede. E adesso cerchiamo un portiere da Milan.”

L’input della proprietà è di non accettare offerte, anche perché per noi Donnarumma non ha prezzo– ha proseguito Mirabelli – non lo vendiamo, per ora. Una cosa deve essere chiara: chiunque giochi nel Milan, chiunque accetti di venire al Milan, deve rendersi conto di che cosa significhi questa maglia e deve puntare al massimo obiettivo in ogni competizione. Mi guardo bene dall’essere presuntuoso: ma, a partire dall’Europa League, passando per la Coppa Italia e arrivando al campionato, in qualunque competizione scenderemo in lizza, dovremo puntare al traguardo più importante“.

L’amministratore delegato Marco Fassone, invece, si è soffermato su un’eventuale offerta da parte della Juventus, dopo le parole di ieri di Beppe Marotta, il quale ha aperto alla possibilità di vedere Donnarumma in bianconero: “Marotta ha detto che ci proverà per Gigio? Mi sarei stupito se avesse affermato il contrario. Marotta è molto abile: se gli interessa un portiere, noi siamo qui“.

A cura di Francesco Cisternino