Fassone: "Donnarumma sembra volenteroso di restare, ma abbiamo comunque un piano B"

Intervenuto a pochi minuti dal calcio d'inizio di Cagliari-Milan, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone è tornato a parlare della questione Donnarumma e del rinnovo che tarda ad arrivare: “Raiola è uno dei più bravi procuratori che ci sono e non mi permetto di sindacare quello che fa. Donnarumma è un perno, un pilastro, una base per il prossimo anno. Gliel’abbiamo detto al primo incontro: sono 45 giorni che lo glielo diciamo. Recepisco nei suoi occhi la luce, la volontà, la voglia di rimanere per fare grande questo Milan: quello che non possiamo fare è aspettare. Dobbiamo dare a Montella il 3 luglio la squadra dell’anno prossimo: i nostri tempi sono più rapidi di quelli di Raiola, dobbiamo sapere se abbiamo un portiere, se non l’abbiamo, se lo abbiamo a scadenza".

Pronto un piano B

"Non c'è alcun incontro saltato finora - aggiunge lo stesso Fassone - Come potete immaginare nessuna società lascerebbe un portiere come Donnarumma in tribuna: non possiamo però avere un portiere del Milan con contratto in scadenza, ma sono comunque fiducioso. Dobbiamo avere dei piani B qualora le cose non andassero nella direzione sperata: sono convinto che la nostra proposta ed il nostro piano per lui siano buoni, se poi la risposta dovesse essere negativa, ce ne faremo una ragione ed attiveremo il piano B”.