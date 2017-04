Fifa: Albania e Italia multate per gli incidenti di Palermo

Milano, 27 apr. (LaPresse) - Albania e Italia sono state multate dalla Fifa in seguito agli incidenti avvenuti durante la partita dello scorso 24 marzo a Palermo valida per le qualificazioni Mondiali 2018. La Federazione albanese - riferisce la Fifa - è stata multata di 100mila franchi svizzeri, mentre quella italiana di 15mila. Queste le sanzioni decise dalla Commissione disciplinare. La partita vinta dagli Azzurri per 2-0 era stata sospesa per alcuni minuti a causa del lancio di fumogeni e petardi provenienti dal settore ospite.