Fifa, Blatter: "Contatti con legali Usa ma non sono indagato"

L'ex presidente della Fifa Sepp Blatter ha avuto contatti con gli avvocati del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ma non è indagato nelle loro indagini per corruzione. Il 81enne ex dirigente svizzero, squalificato per sei anni dal comitato etico della FIFA per corruzione, ha detto ai giornalisti di aver avuto dei contatti con gli avvocati americani. Diversi dirigenti della Fifa sono stati incriminati negli Stati Uniti nel 2015 per reati di corruzione. "Ho avuto qualche contatto tramite i miei avvocati americani anche se non sono mai sotto inchiesta da parte della giustizia americana", ha spiegato durante una tavola rotonda con giornalisti internazionali. "Sono stato indagato in due o tre occasioni... Ma non c'è nessuna irregolarità", ha aggiunto.