Cile col minimo sforzo: 1-1 contro una migliore Australia e semifinale col Portogallo

Col minimo sforzo e con una forma fisica e mentale ridotta ai minimi termini, il Cile del ct Pizzi guadagna il pass, come seconda classificata del girone B, alle semifinali di Confederations Cup, pareggiando 1-1 contro un'Australia in grandissimo spolvero. Lì incontrerà lo straripante Portogallo di Cristiano Ronaldo: a oggi, i pronostici penderebbero nettamente sulla formazione lusitana. Nel calcio, però...

La cronaca della partita

Si parte al piccolo trotto. Sembra essere il Cile a dover punire da un momento all'altro l'avversario ma Ryan, sia all'8' che al 12', è bravissimo a chiudere la saracinesca di fronte a Vargas che, va detto, da buona posizione, avrebbe potuto fare di meglio. Si procede con un'andatura da lento-adagio, che favorisce la crescita progressiva dei Socceroos: al 36' Troisi, dalla sinistra, confeziona un ottimo pallone per Luongo, bravo a tagliare sul palo e a concludere in rapida successione trovando, però, la pronta respinta di Bravo. L'Australia si fa sempre più aggressiva e, al 42', si porta in vantaggio: Sinsbury guadagna palla a trequarti campo, la cede a Kruse, bravo a servire Troisi sottoporta. Insaccare, per l'ex Atalanta, è un gioco da ragazzi. Nei 2' di recupero, i campioni d'Asia hanno una ghiotta opportunità per raddoppiare: Cahill la appoggia di testa splendidamente per Sainsbury, la cui volée a tu per tu con Bravo, termina clamorosamente alta.

Nella ripresa gli australiani continuano a premere sull'acceleratore e al 65' con Troise, sfiorano nuovamente il raddoppio (che varrebbe la qualificazione dato che non è prevista la regola degli scontri diretti, bensì quella della differenza reti) con un mancino velenoso di poco alto sulla traversa.

Due minuto dopo, però, il Cile pareggia col neoentrato Rodriguez, abile a trovare il varco giusto su pasticcio difensivo di Sainsbury susseguente a un cross al centro di Mena. E' 1-1, poco dopo (al 70') Vargas getta alle ortiche la sua terza palla gol personale deviando di testa, a porta sguarnita, un bell'assist dalla sinistra di Sanchez. Poco alla volta all'Australia vengono a mancare le forze e il match termina 1-1. La classifica finale del secondo raggruppamento: Germania 7 punti, Cile 5, Australia 2, Camerun 1.

La statistica chiave

Qualificazione con il minimo sforzo per un Cile affaticato. I suoi giocatori, non più di primo pelo, sono protagonisti, dal 2014, di stagioni interminabili: un Mondiale, due Copa America, una Confederations e, quasi certamente, il prossimo anno, un'atra Coppa del Mondo. Ciclo completo.

Il tweet

Il migiore

Tim CAHILL (Australia): è un peccato che la sua tenuta fisica gli permetta di restare in campo solo 57'. Alla sua centesima presenza con la maglia dei Socceroos, dispensa grinta e tecnica a profusione: straordinaria la palla morbida offerta in pieno recupero del primo tempo per Sainsbury, il quale getta clamorosamente alle ortiche la chance del 2-0 e della possibile qualificazione.

Il peggiore

Eduardo VARGAS (Cile): si mangia 3 palle-gol clamorose: all'8' e al 12' esaltando le doti plastiche di Ryan, al 70' a posta spalancata su succulento cross di Alexis Sanchez.

Il tabellino

CILE-AUSTRALIA 1-1

Cile (4-3-3): Bravo; Isla, P. Diaz, Jara, Mena; Vidal, Silva, Aranguiz (46' Hernandez), Fuenzalida (46' Rodriguez), Vargas (82' M. Diaz), Sanchez. All.: Pizzi.

Australia (3-4-3): Ryan; McGowan, Sainsbury (72' Wright), Milligan; Kruse, Irvine, Luongo, Behich; Cahill (57' Leckie), Juric (62' MacLaren), Troisi. All.: Postecoglou.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

Gol: 42' Troisi (A), 67' Rodriguez (C).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Luongo, Troisi, Cahill, Behich, Vidal, Hernandez.