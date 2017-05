Germania sperimentale alla Confederations Cup: Joachim Low lascia a casa i big

Il commissario tecnico della Germania Joachim Low ha diramato le convocazioni per la prossima Confederations Cup, giunta alla decima edizione, che si giocherà in Russia a partire dal 17 giugno nelle città di Kazan, San Pietroburgo, Sochi e Mosca. I tedeschi sono inseriti nel Gruppo B con il Cile campione d'America, l'Australia ed il Camerun. Nel Gruppo A, invece, i padroni di casa della Russia, la Nuova Zelanda, i campioni d'Europa del Portogallo ed il Messico. Come dicevamo, nazionale sperimentale per Low, queste le sue scelte:

Portieri: Bernd Leno, Marc-Andrè ter Stegen, Kevin Trapp;

Difensori: Matthias Ginter, Jonas Hector, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt, Antonio Rudiger, Niklas Sule;

Centrocampisti: Julian Brandt, Emre Can, Kerem Demirbay, Diego Demme, Julian Draxler, Leon Goretzka, Sebastian Rudy;

Attaccanti: Leroy Sanè, Lars Stindl, Sandro Wagner, Timo Werner, Amin Younes.