Il neo romanista Moreno rovina la festa a Ronaldo e André Silva: 2-2 tra Portogallo e Messico

tra poco il report completo...

La statistica

4 - Javier Hernandez segna il suo 4° gol nella competizione, ne aveva fatti tre nell'edizione del 2013 quando il Messico non riuscì però a superare la fase a gironi. Un gol all'Italia di Prandelli, su rigore, nella sconfitta per 2-1 contro gli azzurri, e una doppietta al Giappone nel successo per 2-1 contro la Nazionale del Sol Levante.

Tabellino

Portogallo-Messico 2-2

Portogallo (4-3-3): Rui Patrício; Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Guerreiro; João Moutinho (58' Adrien Silva), William Carvalho, André Gomes; Quaresma (82' André Silva), Cristiano Ronaldo, Nani (58' Gelson Martins). All. Fernando Santos

Messico (4-3-3): Ochoa; Salcedo (67' Araújo), D.Reyes, H.Moreno, Layún; Jonathan dos Santos, H.Herrera, Guardado; Carlos Vela (57' Giovani dos Santos), Javier Hernández, Raúl Jiménez (79' Peralta). All. Juan Carlos Osorio

Marcatori: 34' Quaresma (P); 42' Javier Hernández (M); 86' Cédric Soares (P); 90+1 Héctor Moreno (M)

Arbitro: Néstor Pitana (Argentina)

Ammoniti: 68' Adrien Silva, 73' Guardado

Espulsi: nessuno