La scheda dell'Australia: fisicità e Tim Cahill i punti di forza dei Socceroos

Manca sempre meno all’inizio della decima edizione della Confederation Cup che dal 17 giugno al 2 luglio monopolizzerà la scena in Russia, antipasto di quel che sarà il darsi in campo tra un anno nella rassegna iridata 2018 di calcio. Un evento che, come da tradizione, coinvolgerà otto Nazionali comprendenti i padroni di casa della Russia, la Germania, Campione del Mondo in carica, e i vincitori di tutti i tornei continentali, ossia il Portogallo (Europa), il Cile (Sud America), il Messico (Nord America, tramite Gold Cup), il Camerun (Africa), l’Australia (Asia) e la Nuova Zelanda (Oceania).

Focalizziamo la nostra attenzione sulla nazionale australiana inserita nel gruppo B con Camerun, Cile e Germania che esordirà contro i campioni del mondo il 19 giugno nel Fisht Olympic Stadium di Sochi. Alla quarta partecipazione in questo torneo la formazione allenata da Ange Postecoglou avrà nella sua grande fisicità uno dei punti di forza. Non potendo contare su uno dei giocatori migliori in squadra cioè il capitano Mile Jedinak, calciatore dell’Aston Villa costretto a dare forfait per un infortunio all’inguine, la squadra oceanica non sembra avere molte chance per passare il turno dovendo affrontare, oltre ai tedeschi, anche il Cile ed il Camerun. Sudmaricani che i Socceroos hanno incontrato nell’ultima edizione dei Mondiali in Brasile venendo sconfitti piuttosto nettamente con il punteggio di 3-1, all’esordio, uscendo così al primo turno della rassegna iridata per effetto di altri due ko contro Olanda e Spagna. Aussie che nella Coppa d’Asia 2015 si sono riscattati aggiudicandosi la competizione superando in finale la Corea del Sud (2-1) allo Stadium Australia di Sydney dopo i tempi supplementari, vincendo il primo titolo continentale e qualificandosi in rappresentanza dell’Asia alla Confederations Cup.

Guardando ai precedenti, come detto, sono 3 le presenze degli australiani. La prima risale al 1997 quando il Brasile di Ronaldo e Romario piegò nettamente gli oceanici (6-0); quattro anni dopo in Corea del Sud e Giappone, l’Australia ha potuto fregiarsi del terzo posto prendendosi la propria rivincita nei confronti dei brasiliani superati 1-0 per effetto della rete di Shaun Murphy al 84′. Nel 2005 arrivarono, invece, tre sconfitte per mano di Germania, Argentina e Tunisia. Nella rosa attuale la punta di diamante è Tim Cahill, attaccante classe ’79 del Melbourne City a quota 48 marcature in 96 match disputati con la maglia della Nazionale. Altro uomo di grande esperienza il portiere del Genk Mathew Ryan mentre da tenere in considerazione James Troisi, fugacemente in Italia con la maglia della Juventus e dell’Atalanta, ed il difensore di proprietà dell’Inter, Trent Sainsbury. Di certo l’ultimo test, in amichevole, contro i verdeoro, perso 4-0, non è stato dei più lusinghieri.

I convocati

Allenatore: Ange Postecoglou

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Gol Squadra 1 P Mathew Ryan 8 aprile 1992 (25 anni) 31 -30 Genk 2 D Miloš Degenek 28 aprile 1994 (23 anni) 7 0 F·Marinos 3 D Brad Smith 9 aprile 1994 (23 anni) 16 0 Bournemouth 4 A Tim Cahill 6 dicembre 1979 (37 anni) 96 48 Melbourne City 5 C Mark Milligan 4 agosto 1985 (31 anni) 55 5 Baniyas 6 D Dylan McGowan 6 agosto 1991 (25 anni) 0 0 Paços de Ferreira 7 A Mathew Leckie 4 febbraio 1991 (26 anni) 39 5 Ingolstadt 04 8 D Bailey Wright 28 luglio 1992 (24 anni) 14 1 Bristol City 9 A Tomi Juric 22 luglio 1991 (25 anni) 22 4 Lucerna 10 A Robbie Kruse 5 ottobre 1988 (28 anni) 50 4 svincolato 11 A Jamie Maclaren 29 luglio 1993 (23 anni) 2 0 Brisbane Roar 12 P Mitchell Langerak 22 agosto 1988 (28 anni) 7 -13 Stoccarda 13 C Aaron Mooy 15 settembre 1990 (26 anni) 22 5 Huddersfield Town 14 C James Troisi 3 luglio 1988 (28 anni) 28 4 Melbourne Victory 15 C James Jeggo 12 febbraio 1992 (25 anni) 0 0 Sturm Graz 16 D Aziz Behich 16 dicembre 1990 (26 anni) 12 2 Bursaspor 17 C Ajdin Hrustic 5 luglio 1996 (20 anni) 0 0 Groningen 18 P Danny Vukovic 27 febbraio 1985 (32 anni) 0 0 Sydney FC 19 D Ryan McGowan 15 agosto 1989 (27 anni) 18 0 Guizhou Zhicheng 20 D Trent Sainsbury 5 gennaio 1992 (25 anni) 22 3 Inter 21 C Massimo Luongo 25 settembre 1992 (24 anni) 24 5 QPR 22 C Jackson Irvine 7 marzo 1993 (24 anni) 9 1 Burton Albion 23 C Tom Rogić 16 dicembre 1992 (24 anni) 18 4 Celtic

Stella della squadra

Tim Cahill (Melbourne City) per l’apporto realizzativo e morale che sa dare alla squadra. Un giocatore dotato di grande esperienza. E’ lui uno dei pochi punti di forza della compagine messicana.

Possibile rivelazione

Ajdin Hrustic potrebbe essere lui la sorpresa: debuttante e con tanta voglia di stupire.

Il più giovane

Ajdin Hrustic è anche il volto nuovo della compagine australiana ed ha fatto il suo debutto proprio nell’amichevole citata contro i brasiliani.

Il più anziano

Anche qui il sig. Tim Cahill, 37anni, è il leader incontrastato…

Giandomenico Tiseo