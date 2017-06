Leno mette i brividi, ma la Germania vince all'esordio: 3-2 all'Australia

tra poco il report completo...

La statistica

13 - Il primo gol della Germania ai Mondiali del 2014 fu segnato dal n° 13 di quella Nazionale, ovvero Thomas Müller (4-0 al Portogallo). Anche oggi, il primo gol dei tedeschi è stato segnato da un n° 13: Stindl. Porterà fortuna ai tedeschi?

Il migliore

Leon GORETZKA - Il centrocampista dello Schalke 04 lo si trova a tutto campo, in avanti a cercare il gol, a costruire l'azione, o a rientrare in quei casi in cui l'Australia riesce a superare la propria metà campo. Corridore instancabile, sfiora il gol nel primo tempo e conquista il rigore che porta al 2-1 di Draxler, assicura poi la vittoria con una rete in avvio di ripresa.

Il peggiore

Bernd LENO - Anche il portiere del Bayer Leverkusen è nella lista dei papabili per sostituire Donnarumma al Milan, ma quest'oggi il classe '92 non ha dato grande prova di sé. Con i piedi si mostra in difficoltà ad inizio partita, poi regala - in pratica - due gol all'Australia. 'Molle' sul gol di Rogić nel primo tempo, ancora peggio sulla conclusione - sempre - di Rogić nella ripresa, regalando il tap-in vincente a Jurić.

Tabellino

Australia-Germania 2-3

Australia (3-2-4-1): M.Ryan; Degenek, Sainsbury, Wright; Luongo (46' R.Kruse), Milligan; Leckie, Mooy, Rogić (71' J.Troisi), Behich; Jurić (87' T.Cahill). All. Ange Postecoglou

Germania (3-1-4-1-1): Leno; Kimmich, Mustafi, Rüdiger; Rudy; Brandt (63' Süle), Goretzka, Draxler, Hector; Stindl (78' Emre Can); Sandro Wagner (58' Werner). All. Joachim Löw

Marcatori: 5' Stindl (G); 41' Rogić (A); 44' rig. Draxler (G), 48' Goretzka (G); 57' Jurić (A)

Arbitro: Mark Geiger

Ammoniti: 55' Goretzka, 64' Sainsbury

Espulsi: nessuno