FIFA: scelto l'Occhio di Falco come provider tecnologia Var

Milano, 19 mag. (LaPresse) - Nuovo importante passo avanti della Fifa verso l'introduzione della tecnologia Video Assistant Referees (Var) nelle competizioni ufficiali. L'organo di governo del calcio mondiale ha confermato che sarà Hawk-Eye (l'Occhio di Falco, ndr) il Var Technology Provider per le sperimentazioni nella Coppa del Mondo U20 2017 in Corea, la Confederations Cup 2017 in Russia e il Mondiale per Club Fifa 2017 negli Emirati Arabi. L'annuncio segue un processo di gara complesso, con i provider delle tecnologie invitati a presentare le loro proposte. La Fifa ha esaminato l'uso della tecnologia Var durante i test al Mondiale per Club 2016 in Giappone e in numerevoli amichevoli internazionali. "La Fifa è fiduciosa che la scelta di Hawk-Eye come provider della tecnologia Var per i prossimi tornei Fifa soddisferà le esigenze necessarie per una tale innovazione importante e finalizzata a migliorare l'integrità e l'equità nel nostro gioco", ha spiegato il vice segretario generale Zvonimir Boban in un comunicato.