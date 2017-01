Figc: confermate chiusura Curva Nord Cagliari e ammende per Roma

La prima sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Cagliari, confermando la sanzione dell’obbligo di disputare 2 gare con il settore denominato ‘Curva Nord’ privo di spettatori (con un’ammenda di 20mila euro). Lo rende noto la Figc. Il giudice sportivo aveva punito il lancio di un petardo da parte di alcuni sostenitori del club sardo in occasione del match casalingo con il Sassuolo dello scorso 22 dicembre. La Corte ha respinto anche il ricorso del calciatore del Sassuolo Lorenzo Pellegrini, squalificato per 2 giornate dopo l’espulsione nel corso della stessa gara.

Sono stati respinti anche i ricorsi della Roma in merito alle ammende di 40mila e 15mila euro comminate in occasione della gara disputata a Bergamo con l’Atalanta lo scorso 20 novembre (intemperanze dei tifosi) e del Benevento in merito alla squalifica per 2 giornate inflitta al calciatore Amato Ciciretti in seguito alla gara Frosinone-Benevento del 24 dicembre. Respinto infine il ricorso dell’Avellino avverso la sanzione dell’ammenda di 12mila euro inflitta in seguito alla gara con la Salernitana del 24 dicembre.