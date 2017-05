Figc: morto Farina, 1' di silenzio su tutti i campi nel weekend

Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha disposto un minuto di silenzio nel prossimo weekend su tutti i campi di calcio per ricordare Stefano Farina, ex arbitro internazionale ed attuale responsabile della Can B, scomparso oggi all'età di 54 anni. Lo rende noto la Figc. Le Nazionali azzurre, impegnate nei prossimi giorni, oltre al minuto di silenzio, scenderanno in campo con il lutto al braccio.