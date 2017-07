Figc: venerdì 4 agosto Consiglio Federale

Si terrà venerdì 4 agosto la prossima riunione del Consiglio Federale. All’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente Tavecchio e all’informativa del direttore generale Uva, i seguenti argomenti: approvazione verbale riunione del 20 luglio 2017; vacanze di organico campionati professionistici 2017/2018: provvedimenti conseguenti; esiti assemblee Lega Nazionale Professionisti Serie B: eventuali provvedimenti conseguenti ex art. 9, comma 9, Statuto Federale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; delibera in ordine alla estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase della Tim Cup 2017/2018; proposta della L.N.P. Serie A di deroga all’art. 51 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2017/2018; proposta Lega Pro per la formula dei play-off e play-out del Campionato Serie C 2017/2018; varie ed eventuali. I lavori avranno inizio alle ore 11.30 nella sede della Figc.