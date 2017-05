Fiorentina: agente di Borja Valero "Vuole rimanere a Firenze, ma la società…"

Che ne sarà di Borja Valero? Domanda che anche i tifosi della Fiorentina si sono chiesti, conoscendo la data di scadenza del contratto dello spagnolo, giugno 2019. L’agente ha dichiarato che il madrileno si trova bene a Firenze, ma entriamo nello specifico dell’intervista: “Tutta la sua famiglia ama Firenze, si trovano benissimo e vorrebbero restarci il più possibile. Il contratto scade nel 2019, tuttavia la Fiorentina non ci ha ancora proposto il rinnovo. Avevamo iniziato a parlarne la scorsa estate, ma Corvino non ha intenzione di discuterne adesso. Noi aspettiamo il club. Ovviamente, sarà importante capire se c’è la voglia di puntare ancora su di lui, altrimenti andremo a scadenza“. Scadenza che significherebbe, senza dubbio, un addio a parametro 0. Una situazione sconveniente per la Viola, che vedrà sfumarsi un piccola plusvalenza dalla ipotetica cessione di Borja Valero. Le parti, però, non sembrano intenzionate a scontrarsi: di centrocampisti come Valero ce ne sono pochi in Serie A e la Fiorentina non può privarsene con troppa leggerezza. Aspettando le decisioni della società e di Corvino, Borja Valero ha comunque dimostrato, seppur con qualche flessione rispetto all’anno scorso, di poter fare la differenza in mezzo al campo.