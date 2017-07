Fiorentina: anche Kalinic fra convocati per la trasferta in Germania

Firenze, 31 lug. (LaPresse) - C'è anche Nikola Kalinic fra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta della Fiorentina in Germania. L'attaccante croato, al centro delle trattative di mercato, è rientrato alla base dopo un periodo trascorso in Croazia. Non fa più parte del gruppo Viola Vecino, invece, ormai ad un passo dall'Inter. Questi i convocati di Pioli: Astori, Babacar, Badelj, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Fernandez, Gaspar, Gori, Hagi, Hugo, Illanes, Kalinic, Meli, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Rebic, Sanchez, Satalino, Sottil, Sportiello, Tomovic, Veretout, Zekhnini.