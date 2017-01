La Fiorentina dovrà fare a meno di Davide Astori per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani contro il Chievo. Lo comunica in una nota la società toscana. Il difensore viola ha riportato infatti "un trauma contusivo muscolare alla coscia destra, subìto in uno scontro di gioco durante l'allenamento di ieri".