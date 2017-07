Fiorentina, concesse altre 48 ore di permesso a Kalinic

Altre 48 ore di permesso per Nikola Kalinic, che la scorsa settimana aveva lasciato il ritiro della Fiorentina a Moena. Lo comunica la società viola. Giovedì 13 luglio al giocatore "è stato concesso, per motivi familiari, un permesso fino a lunedì 17 luglio. In data odierna, il club ha deciso di concedere ulteriori 48 ore per dargli modo di risolvere, in via definitiva, la sua situazione familiare", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale dei viola. "La società, infine, fa presente che, pur sensibile ai disagi dei propri tesserati, valuterà quanto necessario per la tutela degli interessi del club e della squadra".