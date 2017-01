Fiorentina: contusioni multiple, Kalinic salta il Pescara

Firenze, 30 gen. (LaPresse) - Si ferma l'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic. Come riporta il sito ufficiale del club toscano il giocatore croato "ha eseguito accertamenti diagnostici al ginocchio destro a seguito delle multiple contusioni subìte nel corso della gara di ieri". Gli esami hanno "escluso lesioni tuttavia sarà necessaria la rivalutazione clinica nei prossimi giorni data la intensa attuale sintomatologia dolorosa". Kalinic non sarà quindi a disposizione per la sfida di mercoledì con il Pescara nel recupero della 19/a giornata di Serie A.