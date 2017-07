Fiorentina, Corvino annuncia: "Borja Valero vuole andare all'Inter"

A nulla è servita la dimostrazione d'affetto del popolo viola, spintosi fin sotto la sua casa: Borja Valero ha deciso di cambiare squadra. Vuole lasciare la Fiorentina e andare all'Inter, il club che ormai da settimane gli sta facendo la corte e che è ormai a un passo dal portarlo a Milano dopo 5 stagioni in riva all'Arno. La conferma è ufficiale: arriva direttamente dal direttore sportivo Pantaleo Corvino, che ha incontrato il giocatore per parlare del suo futuro.

Le parole di Corvino

" Abbiamo chiacchierato con lui e ci ha comunicato che la sua volontà è quello di andare a giocare nell'Inter. Abbiamo il via libera per iniziare a trattare. Ho voluto avere la sua opinione sulla possibilità di giocare con i nerazzurri e Borja ha espresso il desiderio di andare. Se la trattativa con l'Inter si concluderà positivamente, il giocatore non sarà con noi a Moena (sede del ritiro, ndr). Ora dobbiamo trovare l'accordo con l'Inter. Inizieremo a trattare questa sera, dal momento della sua disponibilità "

5 milioni alla Fiorentina

Borja Valero, espressa richiesta di Luciano Spalletti che lo avrebbe voluto con sé già dai tempi della Roma, dovrebbe firmare un triennale con l'Inter. Mentre per la Fiorentina sono pronti 5 milioni più bonus. Il matrimonio andrà a buon fine nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore: secondo acquisto per i nerazzurri dopo quello di Milan Skriniar, secondo addio illustre a Firenze dopo Josip Ilicic. Non l'unico, probabilmente: sull'uscio ci sono anche Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic. Un esodo di massa.

I numeri fiorentini di Borja

Stagione Presenze Gol 2012/13 37 1 2013/14 32 6 2014/15 28 2 2015/16 37 4 2016/17 31 1