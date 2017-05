Fiorentina: Corvino "Prossima stagione? Una Fiorentina con o senza Bernardeschi"

Al termine della sconfitta sonora contro il Napoli, la Fiorentina è pronta a leccarsi le ferite e pensare all’ultimo match, con l’Europa League che si allontana a discapito del Milan, impegnato oggi contro il Bologna. Intervistato da Sky Sport, Pantaleo Corvino ha rilasciato dichiarazioni molto importanti sul futuro della squadra e dell’uomo mercato, Bernardeschi: “Cercherete di trattenerlo? Le grandi società e i dirigenti devono pensare al presente ma anche al futuro come fa una società importante come la nostra. Proprio perché si pensa anche al futuro, si pensa a una Fiorentina con delle risorse tecniche importanti, con o senza Bernardeschi. Europa League? Peccato perché siamo arrivati perdendo dei punti importanti contro squadre piccole e stasera abbiamo avuto difficoltà contro una grande squadra”. Parole che lasciano intendere un probabile addio del nazionale italiano, che, tuttavia, non spinge per una cessione, ma anzi, vorrebbe rimanere, magari con un adeguamento di stipendio. Alla finestra rimangono Inter e Juve, senza che nessuna delle due squadre, però, abbia spinto sull’accelleratore per acquistare le prestazioni del numero 10 Viola, reduce da una stagione ad alti livelli, con 40 presenze, 14 gol e 5 assist. Un’ala giovane – classe ’94 – e con la voglia del riscatto negli occhi.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)