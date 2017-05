Fiorentina, Diego Della Valle punge: "Dov’è il divertimento?"

A Firenze, l’aria non è delle più distese. Dopo il mancato accesso alle coppe europee tramite il sesto posto, agguantato dal Milan, che equivaleva all’ultimo treno chiamato Europa League, il patron Diego Della Valle punge la squadra ed elogia il lavoro del fratello Andrea:

" Io comprai la Fiorentina, poi da alcuni anni mi sono allontanato dalla gestione. Anche se vedere le partite la domenica è una delle cose che mi crea un po’ di tensione in senso assoluto; a me che di tensioni non soffro quasi per niente. Mio fratello Andrea ha fatto economicamente dei miracoli. La domanda che gli faccio è questa:dove sta il divertimento in tutto questo? E dico che è arrivato il momento di contarsi e di vedere davvero se questa situazione dipende da pochi tifosi o se la città la pensa in questo modo e poi di conseguenza prendere le dovute decisioni. "

Parole dettate, certamente, dalla delusione per una squadra che non ha reso come ci si aspettava e, soprattutto, dall’allenatore, Paulo Sousa, reo di non aver avuto polso in alcune occasioni, forse infastidito da troppi rumors di mercato. Quello che è certo, è che una minoranza della tifoseria viola ha contestato più volte la gestione societaria e a questo fatto sembra rivolgersi Diego Della Valle, che vuole capire se il malumore sia solo di una parte della città o totale. Nell’ultimo caso, non si potrebbe escludere un addio della famiglia Della Valle da Firenze.

Video - Pioli: "Non ho mai pensato alle dimissioni" 00:51

Matteo Tombolini