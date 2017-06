Fiorentina: è ufficiale l'acquisto di Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes

Bruno Gaspar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo comunica il club toscano in una nota sul proprio sito ufficiale evidenziando che l'esterno destro arriva a "titolo definitivo" dal Vitoria Guimaraes. Nato a Evora, in Portogallo, il 21 aprile del 1993, Gaspar nell'ultima stagione ha disputato 36 partite realizzando sei assist. Il calciatore, che sosterrà nel pomeriggio le visite mediche, si è legato alla società viola per le prossime cinque stagioni.

