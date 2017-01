Fiorentina: Federico Chiesa rinnova fino al 2021

Firenze, 14 gen. (LaPresse) - Federico Chiesa-Fiorentina fino al 2021. Il club viola comunica che il giovane attaccante, figlio di Enrico, ha rinnovato il contratto che lo lega alla società. Chiesa, "che esordì in Serie A con la maglia viola il 20 agosto del 2016, nella prima giornata di campionato contro la Juventus, si lega alla Fiorentina esattamente alla vigilia della partita contro i bianconeri. Una bella soddisfazione per Federico", si legge in una nota sul sito dei viola.