Fiorentina: frattura al dito del piede per Gil Dias

Si ferma il centrocampista offensivo della Fiorentina Gil Dias. Come riporta il sito ufficiale del club toscano il portoghese, nel corso della partita con la Bosnia valida per la qualificazione agli Europei Under 21, "a seguito di uno scontro di gioco ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro". Il calciatore farà rientro oggi a Firenze e inizierà le terapie del caso. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.