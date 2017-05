Fiorentina: idea Simeone per il dopo Kalinic

Con Nikola Kalinic in partenza, la Fiorentina si sarebbe messa alla ricerca di un sostituto per l’attacco e uno dei preferiti sarebbe Giovanni Simeone. Il Cholito ha stregato tutti nella prima parte della stagione e nonostante nel girone di ritorno sia fortemente calato, come tutto il Genoa, la dirigenza viola vorrebbe affidare al figlio di Diego Simeone il ruolo da titolare in attacco. Simeone resta infatti un giovane di straordinario talento e in una squadra che gli dà fiducia sin da inizio stagione potrebbe fare quel salto di qualità tanto auspicato. Si dovrà vedere se la Fiorentina riuscirà però a soddisfare le richieste del presidente Preziosi, che di sicuro se lascerà andar via Simeone lo farà per una cifra non indifferente, date comunque le 12 reti segnate dal giovane argentino nel suo primo campionato in Italia.