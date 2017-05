Fiorentina: il primo acquisto è Vitor Hugo

Dopo l’accordo trovato con Stefano Pioli, che siderà sulla panchina della Fiorentina fino al 2019, è tempo di innesti in mezzo al campo. La Viola aveva bloccato un paio di settimane fa il difensore classe ’91 del Palmeiras, Vitor Hugo Franchescoli de Souza. Ora, l’acquisto viene confermato dallo stesso tecnico del club brasiliano, Cuca, che ha annunciato in conferenza stampa la cessione di Vitor Hugo alla Viola per 8 mln: “Coi 30 mln di Gabriel Jesus e gli 8 mln di Vitor Hugo abbiamo comprato e compreremo nuovi giocatori. Abbiamo il dovere di tenere a posto i conti e rientrare nelle spese“. Parole che non lasciano intendere altro se non la cessione del difensore, che, sarà, il nuovo tassello in difesa della Fiorentina di Pioli, con la partenza oramai scontata di Gonzalo Rodriguez.