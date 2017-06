Fiorentina, non è stato esercitato il diritto di riscatto per Tello

Tello dopo una stagione e mezza lascia la viola e fa ritorno al Barcellona ma il suo potrebbe non essere un addio definitivo.

La Fiorentina aveva la possibilità di esercitare entro il 31 Maggio 2017 il diritto di riscatto per Tello ad un prezzo prestabilito. Scaduto il termine il ds Corvino non ha esercitato l’opzione e pertanto l’esterno spagnolo classe 1991 farà ritorno al Barcellona.

La priorità per la Fiorentina resta quella di chiarire definitivamente le volontà della famiglia Della Valle, una volta riordinato il quadro societario, si penserà insieme al nuovo tecnico molto probabilmente Stefano Pioli ad allestire una rosa all’altezza del club gigliato. Le porte per Tello si potrebbero riaprire laddove il nuovo allenatore dovesse dare via libera la società potrebbe provare a trattare ex novo con il Barcellona per riportare l’esterno in italia.

A cura di Lorenzo Giardini

