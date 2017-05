Fiorentina, Pioli incontra Corvino sarà il nuovo tecnico della Viola a giugno

A meno di 12 ore dal suo esonero dalla panchina dell’Inter, Stefano Pioli potrebbe avere già trovato una nuova squadra per ripartire subito, in vista della prossima stagione. La Fiorentina, infatti, con cui l’allenatore aveva già un preaccordo, non ha perso tempo: il ds Pantaleo Corvino si è subito mosso per incontrare l’ex Lazio quest’oggi a Firenze. Il colloquio fra i due è in corso in questi minuti e servirà per ratificare l’ingaggio di Pioli come tecnico della Fiorentina a partire dalla stagione 2017/18.

A cura di Francesco Cisternino

