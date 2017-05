Florenzi: "Rientrerò quando starò veramente bene"

"Non mi sono dato tempi di recupero, è stata una brutta ricaduta. Voglio rientrare quando starò veramente bene, per non uscire più". Lo ha detto l'esterno della Roma Alessandro Florenzi, intervenendo questa mattina a 'Edicola Fiore', a proposito del doppio infortunio al ginocchio subito in questa stagione. Il giocatore della nazionale non si è sbilanciato invece sulla finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Lazio e Juventus. "E' una partita secca - si è limitato a dire il romano - Non si possono fare pronostici".