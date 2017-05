Foggia: Stroppa rinnova fino al 2019

Giovanni Stroppa proseguirà la sua avventura al Foggia almeno fino al 2019. Il club pugliese, promosso in Serie B, comunica in una nota di aver prolungato il rapporto di collaborazione per la guida della prima squadra con il tecnico. Foggia e Stroppa "continueranno insieme lo splendido camino iniziato la scorsa stagione per altri due anni con opzione di rinnovo per il terzo anno", si legge nella nota.