Formula 1: 3 gare di fila nel 2018 per evitare la concomitanza con la finale dei Mondiali di calcio

Milano, , 20 giu. (LaPresse/Reuters) - La Formula 1 ha deciso di far disputare cinque gare in Europa in sei settimane nel suo calendario 2018 per evitare una concomitanza con la finale della Coppa del Mondo di calcio in Russia. Lo ha spiegato il presidente del circus Chase Carey nel corso di una conferenza stampa della Fia a Ginevra. La Fia ieri ha reso noto il calendario delle 21 gare del Mondiale 2018 con i Gran Premi di Francia, Austria e Gran Bretagna che si svolgeranno in tre fine settimana consecutivi il 24 giugno, l'1 e 8 luglio. I Gran Premi di Germania e Ungheria si terranno invece il 22 e 29 luglio. La finale di Coppa del Mondo di calcio si svolgerà al Luzhniki Stadium di Mosca il 15 luglio. "Ogni anno c'è sempre qualcosa di unico e il prossimo anno c'è questo evento, la finale della Coppa del Mondo", ha spiegato Carey. "Il nostro programma di avere tre gare in fila è perché non pensiamo sia l'ideale per un promoter avere un evento in concomitanza con la finale della Coppa del Mondo", ha ammesso ancora il numero 1 della F1. Carey ha detto di averne discusso con i promoter prima di decidere. "Abbiamo fatto in modo con i nostri partner che sia gestibile e con questo programma abbiamo preservato la pausa di quattro settimane nel mese di agosto", ha concluso.