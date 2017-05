Francia, lutto per Paul Pogba: è morto il padre

Parigi (Francia), 13 mag. (LaPresse) - Grave lutto in famiglia per Paul Pogba. E' morto ieri, all'età di 79 anni, Fassou Antoine Pogba, padre del centrocampista del Manchester United oltre che degli altri calciatori Florentin e Mathias. Lo riporta 'Le Parisien'. L'uomo, residente in Inghilterra, era da tempo malato ed era apparso, visibilmente indebolito, in tribuna durante il match di Euro 2016 tra Svizzera e Francia per seguire il figlio. Alla fine della partita, terminata 0-0, Paul aveva esposto il messaggio 'Buon compleanno papà'.