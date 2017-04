Fumogeni prendono fuoco durante PSV-Ajax, 14 feriti

A volte non ci sono parole per descrivere quello che vediamo durante le partite di calcio e lo scempio messo in scena durante PSV-Ajax si commenta da solo. Il match, infatti, è stato interrotto nella paura generale di un attacco terroristico a causa di una densa nube di fumo che si è sviluppata sugli spalti.

In seguto si è capito che la colpa era solo degli ultrà, che hanno acceso dei fumogeni che si sono incendiati, provocando dei feriti.

Quattordici sono state in totale le persone ricoverate per problemi respiratori: tra queste quattro steward dello stadio.