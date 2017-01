Gagliardini da stasera a Milano, domani le visite mediche: affare da quasi 30 milioni

Siamo ormai al passo decisivo per l'operazione che riguarda il centrocampista del 1994 Roberto Gagliardini e filtrano le prime indiscrezioni sull’operazione in corso tra Inter e Atalanta: il centrocampista, dopo un’ottima prima parte di stagione con gli orobici sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si trasferirà alla corte di Stefano Pioli. Gagliardini dovrebbe arrivare in serata a Milano, dopo aver svolto l'ultimo allenamento nel pomeriggio con la dea. Svolgerà le visite mediche nella giornata di domani e si inizierà ad allenare con i nuovi compagni a partire da giovedì. Tutto definito, quindi, per il trasferimento a Milano del centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, dopo una lunga trattativa nelle ultime settimane.

Operazione vicina ai 30 milioni

Queste le cifre dell'operazione: 2 milioni per il prestito, 22 per il diritto di riscatto più altri 5 milioni di bonus, legati al rendimento del giocatore in maglia nerazzurra: l’Inter, in totale, pagherà circa 30 milioni all’Atalanta per prelevare il centrocampista.