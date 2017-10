Gagliardini: "Derby emozione unica. A Napoli, l'Inter scende in campo per vincere"

Milano, 16 ott. (LaPresse) - "La vittoria nel derby? E' stata un'emozione fantastica, allo stadio c'era un'atmosfera incredibile e aver conquistato questi 3 punti fondamentali per noi e per la nostra gente è stato unico. Ho dormito pochissimo per l'adrenalina". Roberto Gagliardini è tornato a commentare, ai microfoni di Premium Sport, la vittoria sul Milan per 3-2. "La mossa decisiva per vincere? Siamo stati un gruppo e abbiamo giocato da squadra. Non abbiamo mai mollato, anche dopo la loro rimonta siamo sempre riusciti ad avere equilibrio e abbiamo fatto male nei momenti importanti. Onestamente penso che la vittoria sia meritata", ha aggiunto il centrocampista nerazzurro. L'Inter sembra essere uscita più convinta delle proprie potenzialità dalla vittoria nel derby: "Squadra più consapevole della sua forza? Vincere aiuta a vincere, i successi aumentano la fiducia e l'autostima. Questi risultati ci aiuteranno per il futuro a partire dalla prossima gara a Napoli. Sarà importante e cercheremo di vincere anche lì", ha concluso.