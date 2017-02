Galatasaray: l'ex juventino Igor Tudor nuovo allenatore

Istanbul (Turchia), 15 feb. (LaPresse) - Igor Tudor è il nuovo allenatore del Galatasaray. Lo annuncia in una nota il club turco. L'ex difensore della Juventus arriva in panchina in sostituzione dell'olandese Jan Olde Riekerink. Il tecnico croato lascia la guida del Karabukspor. Il Galatasaray ha anche ufficializzato le cifre: Tudor, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo, percepirà 400mila euro in questa stagione e un milione la prossima. Concordati anche i premi: 200mila euro per la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League, 100 mila in caso di preliminare, 50 mila se la squadra trionferà in Coppa di Turchia nella stagione 2017-2018. Il club di Istanbul verserà, inoltre, 150 mila euro al Karabukspor per 'liberare' l'ex bianconero.